Брянские власти встретились с представителями диаспор

Общинам рекомендовали сделать прививки от коронавируса.

Накануне празднования Дня России и. о. заместителя губернатора Татьяна Кулешова провела в региональном правительстве встречу с представителями национальных диаспор, проживающих в Брянской области.

За круглым столом собрались руководители общественных организаций и объединений: белорусов, украинцев, азербайджанцев, дагестанцев, армян, поляков, таджиков и евреев.

Татьяна Кулешова призвала руководителей национальных диаспор довели до членов своих общин настоятельную рекомендацию о необходимости пройти вакцинирование от коронавируса.

Также она поблагодарила руководителей общин, землячеств и диаспор за совместную работу по гармонизации межнациональных отношений и пригласила их принять участие в праздновании Дня России.

Председатель Белорусского землячества Николай Голосов поздравил всех с наступающим праздником и выразил уверенность, что народы нашей многонациональной Родины и в дальнейшем будут жить в мире и добрососедстве.