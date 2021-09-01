Брянский департамент здравоохранения ответил Маргарите Симоньян о ревакцинации

Титр антител не влияет на возможность прохождения повторной вакцинации, сообщает ведомство.
Департамент здравоохранения Брянской области ответил главному редактору телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарите Симоньян на ее вопрос о ревакцинации.
Ранее жители региона обратились к Симоньян с жалобой на невозможность сделать повторную прививку, поскольку брянские медики «заставляют ждать, когда антитела полностью исчезнут». Журналистка обратилась к брянским чиновникам с просьбой прояснить ситуацию.
«Пройти вакцинацию могут как те, кто ранее не прививался, так и те, кто переболел коронавирусной инфекцией более шести месяцев назад. Повторная вакцинация возможна также через шесть месяцев после первичной в соответствии с рекомендациями Минздрава России. В условиях неблагополучной эпидситуации это необходимо для сохранения высокого уровня защиты иммунитета против новых штаммов COVID-19», – сообщил брянский департамент здравоохранения.
В ведомстве также отметили, что «титр антител не влияет на возможность прохождения повторной вакцинации или вакцинации после болезни», а «привиться повторно можно в любом пункте вакцинации любой имеющейся вакциной».
01.09.2021 13:10
Властелины колец
21 августа во Дворце спорта «Юбилейный» прошёл финальный тур открытой межрегиональной любительской Лиги баскетбола 3х3 Дивизиона «Лига Регион». В торжественной церемонии открытия финального этапа соревнований приняли участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат регионального парламента Андрей Моргунов. Приветствуя участников спортивного праздника, Игорь Ляхов пожелал им красивой игры и, конечно, побед. – Баскетбол –
01.09.2021 12:58
Пюре на пять баллов
Вопрос организации питания в школах очень важен для родителей учащихся, не менее важен он и для самих детей. Растущий организм в период учёбы требует подпитки энергией, но еда должна быть не только полезной, питательной, но ещё и вкусной. Теперь ребята сами смогут ставить оценки поварам за школьные обеды. И к этому мнению взрослые обещают прислушаться
01.09.2021 12:56
Как я провёл лето?
Позади школьные каникулы. Ребята провели их по-разному: кто-то посвятил всё время отдыху, а некоторые подростки летом ходили на работу: в регионе по традиции была реализована программа временного трудоустройства несовершеннолетних. Ребята смогли заняться общественно полезным трудом и получить за это денежное вознаграждение. Рабочие места были созданы на базе школ, Станций юных натуралистов и туристов, Центров детского
01.09.2021 12:55
Встретимся в парке
Как в регионе меняются дворы и общественные пространства? Парк Пионеров, скверы возле танка и у самолёта в Смоленске – эти и другие популярные места отдыха последние годы заметно преобразились благодаря реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда». Общественные территории стали более современными и благоустроенными – смоляне
31.08.2021 14:28
Губернатор Смоленской области сломал ногу во время игры в баскетбол
Губернатор Смоленской области Алексей Островский проходит лечение в одной из больниц Смоленска из-за перелома правой ноги. Травму губернатор получил во время игры в баскетбол. Глава региона прошел черед две операции. Предстоит еще одна, самая сложная, операция. Об этом сообщили в ТАСС. “Губернатор получил сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков,
31.08.2021 13:17
В Демидове огненная стихия уничтожила автомобиль
Поздно вечером 30 августа в Демидове на улице Садовой произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Жительница одного из многоквартирных домов услышала громкий хлопок, который донёсся с улицы. Выглянув в окно, женщина увидела, что из гаража соседей идет густой дым. Она тут же позвонила по номеру «101». Огнеборцы прибыли буквально через