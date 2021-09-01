Брянский департамент здравоохранения ответил Маргарите Симоньян о ревакцинации

Титр антител не влияет на возможность прохождения повторной вакцинации, сообщает ведомство.

Департамент здравоохранения Брянской области ответил главному редактору телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарите Симоньян на ее вопрос о ревакцинации.

Ранее жители региона обратились к Симоньян с жалобой на невозможность сделать повторную прививку, поскольку брянские медики «заставляют ждать, когда антитела полностью исчезнут». Журналистка обратилась к брянским чиновникам с просьбой прояснить ситуацию.

«Пройти вакцинацию могут как те, кто ранее не прививался, так и те, кто переболел коронавирусной инфекцией более шести месяцев назад. Повторная вакцинация возможна также через шесть месяцев после первичной в соответствии с рекомендациями Минздрава России. В условиях неблагополучной эпидситуации это необходимо для сохранения высокого уровня защиты иммунитета против новых штаммов COVID-19», – сообщил брянский департамент здравоохранения.

В ведомстве также отметили, что «титр антител не влияет на возможность прохождения повторной вакцинации или вакцинации после болезни», а «привиться повторно можно в любом пункте вакцинации любой имеющейся вакциной».