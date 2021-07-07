Брянский губернатор и депутаты попали в рейтинг Forbes

Четверо представителей брянской власти оказались в числе 100 богатейших российских госслужащих и депутатов.

Forbes обновил рейтинг 100 богатейших российских госслужащих и депутатов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз занял в нем 14-е место.

Размер суммарного дохода семьи Богомазов составляет 984,22 миллиона рублей, в их собственности 150 объектов недвижимости. Сам губернатор в роли госслужащего заработал в 2020 году 5,4 миллиона рублей.

Помимо губернатора в рейтинг вошли и другие представители брянской власти – депутаты Брянской областной Думы Михаил Довгалев (37-е место, семейный доход 376,11 миллиона рублей), Игорь Алехин (61-е место, семейный доход 223,42 миллиона рублей), Николай Патов (99-е место, семейный доход 162,03 миллиона рублей).

Рейтинг возглавил депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков с суммарным доходом семьи 8627,49 миллиона рублей. На последней строчке – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Андреев – 161,78 миллиона рублей.

В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбран семейный доход, то есть сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.