Брянский губернатор и председатель Гомельского облисполкома подписали план мероприятий

Брянский губернатор и председатель Гомельского облисполкома подписали план совместных мероприятий регионов на ближайшие три года.

На ВДНХ в Москве проходят Дни Гомельской области. В тематических мероприятиях участвует и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона и председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко подписали план мероприятий на 2024-2026 годы. Они договорились о реализации соглашения о сотрудничестве регионов в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах.

«Мы успешно развиваем сотрудничество в сфере строительства, промышленности, сельского хозяйства. Укрепляем связи в молодежной политике, культуре, активно взаимодействуем в спорте. Мы входим в топ-10 российских регионов по объему торговли с Республикой Беларусь. Товарооборот уже почти миллиард долларов, но треть — это с Гомельской областью», – подчеркнул Александр Богомаз.