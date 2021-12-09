Брянский губернатор ополчился на управляющие компании

По словам Александра Богомаза, коммунальщики зачастую ограничиваются сбором средств с жильцов.

В рамках приема в приемной Президента РФ губернатор Александр Богомаз раскритиковал работу брянских управляющих компаний.

Он заявил, что работа управляющих компаний должна быть взята на жесткий контроль, учитывая, сколько денег они собирают с населения. По словам Богомаза, эта сумма соизмерима с платой за отопление, однако если теплоснабжающая организация несет расходы за газ, электроэнергию, выплачивает заработную плату нескольким тысячам сотрудников, то управляющие компании зачастую ограничиваются сбором средств с жильцов, а сами снимают с себя ответственность даже за содержание общедомовой территории.

Только за сутки, 7 декабря, государственная жилищная инспекция Брянской области выявила 65 нарушений со стороны коммунальщиков при расчистке дворов в областном центре. В отношении недобросовестных управляющих компаний составят протоколы.

В отличие от них, также сообщил брянский губернатор, коммунальные и дорожные службы в целом неплохо справились с последствиями обильного снегопада.