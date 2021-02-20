Брянский губернатор отругал чиновников за нерешение проблемы бродячих собак

Глава региона удивился, почему за три года ни одно животное не признали агрессивным.

На совещании у губернатора Александра Богомаза обсудили проблему бродячих собак в облатсном центре. Главу региона возмутило бездействие чиновников. В частности, он отметил, что за три года ни одна собака не была признана агрессивной, а деньги на строительство приюта для животных власти области выделяют с 2018 года. но его никак не построят.

— Вы не можете его построить сами? А что вы можете? Мосты, больницы, школы, детские сады? Вы ничего не можете сделать! Губернатору надо выезжать и решать! Абсолютное равнодушие! Не можете согласовать с ветеринарами! — сказал губернатор.

Возмутила его и стоимость проекта приюта — на эти цели заложено 1,5 млн рублей, в то время как проект детской поликлиники обошелся в 1,5 раза дешевле.

«Приют для собак обойдётся в 20 миллионов, но полтора миллиона рублей из этих средств пойдет на проект», — сказал глава региона.