Брянский губернатор признался, что его хобби — общение с внуками

Глава региона сообщил, что внуки — это самое дорогое в его жизни.

На состоявшейся вчера пресс-конференции губернатор Брянской области Александр Богомаз ответил на вопрос одного из присутствующих журналистов о своих увлечениях.

По словам губернатора, самое дорогое в его жизни — внуки, а проводить с ними время — самое любимое занятие.

Глава региона отметил, что его внуки подрастают, многим интересуются и задают вопросы. Поэтому общение с ними для него — истинное удовольствие.