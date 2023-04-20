Брянские эксперты обсудили перспективы в организации публичной власти

Брянские эксперты оценили перспективы реорганизации в системе публичной власти.
Поправки в Конституцию и принятие закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ запустили процесс встраивания местного самоуправления в единую систему публичной власти. Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили перспективы развития ситуации.
Гендиректор регоператора Брянской области «Чистая планета» Владимир Чашников отметил, что основная проблема не в выстраивании вертикали, а в возвращении предназначения муниципальной власти.
«Люди, интуитивно понимая, что депутат – их представитель, идут к нему со всеми своими бедами, вопросами, предложениями. И депутат доносит их чаяния до муниципальной исполнительной власти. А чиновники позволяют себе игнорировать эту информацию и принимать решения вопреки воле, просьбам, мольбам людей. Почему бы и нет – их же в кресло садил не народ и не депутаты, и снимать их также будут не они», – уточнил эксперт.
Владимир Чашников подчеркнул, что не видит инструментов, которые сделают муниципальных чиновников подотчётными народу.
Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что закон об организации публичной власти в субъектах создаёт пространство для поиска эффективных решений и о конкретных формах местного самоуправления говорить преждевременно.
«Закон позволяет каждому региону экспериментировать, выстраивая взаимоотношения с муниципалитетами, делиться полномочиями, искать разумную границу зон ответственности. Вполне вероятно, что на первых этапах возникнут отдельные ухудшения, ощутимые гражданами – это закономерность любого из переходных моментов процесса реформирования. Но тот же закон позволяет оперативно реагировать на возникновение негативных тенденций», – добавил эксперт.
Егорушкин подчеркнул, что необходимо разумное делегирование полномочий вниз.
«Это подтверждает как теория (скорость реакции обратно пропорциональна длине пути и количеству узлов коммуникации), так и практика: наделение регионов соответствующими полномочиями во время пандемии позволило справиться с возникающими вызовами. Нам всем предстоит участвовать в процессе встраивания местного самоуправления в единую систему публичной власти, анализировать, вносить предложения, заниматься «тонкой настройкой». Но, надеюсь, сложившаяся консолидация позволит пройти этот путь и добиться успехов», – заключил эксперт.
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