Брянский губернатор рассказал о развале области предшественниками

«Спустя 20 лет мы укрепили экономику, оборонную мощь», – сообщил Александр Богомаз.

По итогам съезда «Единой России» губернатор Александр Богомаз сообщил, что работа партии помогла стране преодолеть политический и экономический кризис.

По его словам, изменения, которые произошли в стране за 20 лет существования «Единой России», очевидны. В пример он привел Брянскую область.

«Еще 20 лет назад в Брянской области зарплату учителям и врачам отдавали пайками. Сельское хозяйство было убито, промышленность развалена. То есть нужно было принимать решения, которые изменят ситуацию. Были разные идеи, разные предложения, но никто не брал ответственность за их реализацию. Сегодня, спустя 20 лет, мы укрепили экономику, оборонную мощь. Мы можем гордиться нашей промышленностью, сельским хозяйством! Мы сегодня не только кормим страну, но и продаем за рубеж продукты сельского хозяйства. Такого не было никогда – почти на 30 миллиардов долларов», – заявил брянский губернатор.

Александр Богомаз также отметил, что «вот это говорит о том пути, который прошла страна под руководством «Единой России».

Напомним, на съезде «Единой России» Богомаза избрали членом высшего совета партии.