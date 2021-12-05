Брянского губернатора избрали членом высшего совета «Единой России»

Решение принято на третьем этапе съезда партии власти.

Секретарь Брянского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Александр Богoмаз вошел в состав высшего совета партии «Единая Россия». Его кандидатуру поддержали делегаты съезда, завершившегося в Москве 4 декабря.

В новый состав руководящего органа партии вошли 100 человек, на съезде были избраны 98 членов высшего совета. Еще две вакансии оставили свободными для возможности доизбрания в состав совета единороссов, которые покажут в последующем наилучшие результаты в партийной работе.

Помимо Богомаза в высший совет включили еще одного брянца – уроженца Почепского района, ректора Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петра Глыбочко.

В числе новых лиц в высшем совете «Единой России» также вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, народный артист России Владимир Машков, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и другие.