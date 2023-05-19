Брянский губернатор стал героем проекта «Ридовка. Главы»
Губернатор Брянской области стал героем проекта «Ридовка. Главы». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз стал героем нового выпуска проекта «Ридовка. Главы» . На несколько дней в регион приехали приехали журналисты популярного интернет-издания «Ридовка». Редактора Ксении Мироновой губернатор провез по важнейшим объектам области.
Глава региона рассказал о своей юности, образовании, жизненных правилах и поделился секретами работы. Александр Богомаз в интервью сообщил об успехах области области в различных отраслях экономики в непростое для всей страны время. Также с редактором «Ридовки» глава региона поговорил о вторжении на диверсантов, защите границ и помощи участникам СВО и их семьям.