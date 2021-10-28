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Брянский губернатор взял на работу бывшего зама Денина

2021, 28 октября 12:00 Политика
Брянский губернатор взял на работу бывшего зама Денина
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Николай Симоненко вновь назначен замгубернатора.

Николая Симоненко назначили заместителем губернатора Александра Богомаза. Об этом сообщает телеграм-канал «Помощник губернатора 2.0».

По данным канала, Симоненко будет курировать строительство, потеснив на этом посту врио замгубернатора Николая Лучкина.

В пошлом Николай Симоненко – фигурант двух уголовных дел, по одному из них провел год в московском СИЗО «Матросская тишина». Работал заместителем губернатора Юрия Лодкина, а затем – Николая Денина. Из брянского правительства его уволили после прихода Александра Богомаза в сентябре 2014 года.

В Правительстве Брянской области новое назначение пока не прокомментировали.

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