Брянский губернатор взял на работу бывшего зама Денина

Николай Симоненко вновь назначен замгубернатора.

Николая Симоненко назначили заместителем губернатора Александра Богомаза. Об этом сообщает телеграм-канал «Помощник губернатора 2.0».

По данным канала, Симоненко будет курировать строительство, потеснив на этом посту врио замгубернатора Николая Лучкина.

В пошлом Николай Симоненко – фигурант двух уголовных дел, по одному из них провел год в московском СИЗО «Матросская тишина». Работал заместителем губернатора Юрия Лодкина, а затем – Николая Денина. Из брянского правительства его уволили после прихода Александра Богомаза в сентябре 2014 года.

В Правительстве Брянской области новое назначение пока не прокомментировали.