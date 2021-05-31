Брянский губернатор за год заработал 5,4 миллиона, его жена – почти миллиард

Перечень имущества семьи Богомазов занял 44 страницы.

Правительство Брянской области обнародовало информацию о доходах и имуществе губернатора Александра Богомаза и его супруги за 2020 год.

Александр Богомаз задекларировал доход в размере 5,4 миллиона рублей – почти на полмиллиона рублей больше, чем в 2019 году. Ольга Богомаз за год заработала почти миллиард – 978,8 миллиона рублей. Доходы супруги брянского губернатора за год сократились почти на 400 тысяч рублей.

Согласно декларации, на губернатора оформлены два жилых дома, два приусадебных и один сельскохозяйственный участок. Автомобилями Богомаз не владеет.

В собственности его жены-предпринимательницы несколько десятков земельных участков сельскохозяйственного назначения, восемь квартир и объекты бизнес-инфраструктуры, включая дорогу, водонапорную башню, несколько артезианских скважин и другие.

В автопарке Ольги Богомаз две Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, Renault Duster, «УАЗ-236324», а также сельхозтехника: грузовики, тракторы, комбайны, погрузчики, прицепы и топливозаправщик.

Заграничной недвижимостью Богомазы не владеют.