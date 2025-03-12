Брянский Молодёжный парламент встретился с председателем Совета молодых депутатов Курской области

Представители брянского Молодежного парламента обсудили сотрудничество с председателем Совета молодых депутатов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянской областной думе прошла встреча представителей Молодежного парламента региона с председателем Совета молодых депутатов Курской области Александром Глазатовым. Участие в мероприятии приняли вице-спикера Владимир Пронин, руководитель комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту Александр Постоялко и его заместитель Вячеслав Губанов.

Представители молодёжных структур обсудили сотрудничество и обменялись опытом работы. Брянским парламентариям и курским коллегам удалось успешно реализовать множество соцпроектов, а также уроков и праздничных мероприятий к памятным датам.