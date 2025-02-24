Брянский спикер поучаствовал в заседание Центра оперативного правового реагирования в Курске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Курске прошло заседание Центра оперативного правового реагирования (ЦОПР) совета законодателей Центрального федерального округа. В нём принял участие председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

Программу мероприятий открыла церемония возложения цветов. Там парламентарии почтили память погибших воинов на мемориальном комплексе.

После этого в Курской областной Думы с участием врио губернатора Александра Хинштейна обсудили законодательные инициативы для решения вопросов, возникающих во время проведения специальной военной операции.

«Помимо финансовых выплат, для наших защитников предусмотрено освобождение от транспортного налога, трудоустройство, обучение, социальное обслуживание, уход за детьми, оздоровление, реабилитация, юридическая, психологическая помощь и многое другое. Особое внимание мы уделяем поддержке семей погибших бойцов», — отметил Валентин Суббот.

Также на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве брянского парламента с Московской городской Думой. Подписи в документе поставили Валентин Суббот и Алексей Шапошников.