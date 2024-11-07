Брянский спикер встретился с председателем комитета Госдумы по спорту

Брянский спикер обсудил развитие спорта в регионе с председателем профильного комитета Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с председателем комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олегом Матыциным. Они обсудили реализации национальных проектов, развитие спорта и вовлечения молодежи в занятия физкультурой.

«В области строятся новые спортивные объекты, реализуются программы поддержки тренеров и молодых спортсменов», — подчеркнул Валентин Суббот.

Председатель облдумы также отметил. что в бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено финансирование программ по развитию спортивной инфраструктуры.