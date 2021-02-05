Брянским перевозчикам запретят высаживать из транспорта детей

Планируется также наложить запрет на внесение детских социальных карт в регионе в стоп-листы.

После инцидента, когда в Брянске высадили из автобуса четвероклассницу из многодетной семьи из-за неработающего социального проездного и ей пришлось пройти от школы до дома несколько остановок пешком по морозу, руководство регионального отделения «Единой России» обратилось в мэрию Брянска и договорилось, что руководство муниципального автопредприятия лично встретится с девочкой и ее мамой и извинится за инцидент. Участвовала во встрече и высадившая ребенка кондуктор.

Руководитель исполкома регионального отделения партии власти Андрей Сотников сообщил, что в Госудме находится разработанный правительством по предложению единороссов законопроект, который позволит на региональном уровне запретить высадку детей из транспорта, и пообещал довести это дело до конца.

По словам Сотникова, отдел брянской мэрии по транспорту в ближайшее время предложит региональному департаменту семьи, социальной и демографической политики, оператору автоматизирвоанной системы оплаты исключить техническую возможность блокирования социальных карт летей.