Брянского депутата Валуева назвали бессмертным богом

Единоросс поспешил откреститься от приписываемых ему реинкарнаций.

Брянского депутата Госдумы Николая Валуева назвали бессмертным олимпийским богом.

Фанатка обратилась к Валуеву на сайте, где экс-чемпион мира по боксу рекламирует электроинструменты и одновременно отвечает на вопросы россиян.

Женщина по имени Надежда рассказала депутату о том, что «немного медитировала».

«В осознанном сновидении «приснили» о Вас информацию. Вы Бессмертный Олимпийский Бог. Когда Вам сто – двести лет – Вы не умираете, Вы «засыпаете» и «просыпаетесь» в другой «реинкарнации» – в теле мальчика, продолжаете жить дальше. Вы живете миллионы лет. Вместе со своей «кармической» женой Вы одна планета. В царствии небесном (где нет вирусов) – Вам и Вашей «кармической» жене всегда семнадцать лет. У Вас много имен. Все Ваши имена знает Ваше сознание. Мне «приснили» немного информации о Вас. Еще Ваше имя – (адмирал) Валленштейн Альбрехт фон. Бессмертных Олимпийских Богов миллиарды. Хотелось чтобы Вы помнили, что Вы бессмертный», – написала поклонница политика и спортсмена (здесь и далее – орфография авторов беседы. – Ред.).

Николай Валуев тоже попробовал себя в роли предсказателя.

«Уважаемая Надежда, вижу, что Вы натура утонченная, я бы сказал, поэтическая, но ко мне Ваши видения не имеют никакого отношения, – ответил он. – Жена у меня одна-Галина, и это не смотря на то в каком из миров, галактик я бы не находился и через какую бы реинкарнацию не прошел».

В заключение Валуев отметил: «Надежда, а бессмертный бог (адмирал) Валленштейн Альбрехт фон, это даже для «приснили» слишком».