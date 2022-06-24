Валуев подарил пылесос многодетному футбольному тренеру из Почепа

С просьбой о помощи в покупке техники семья Нестеренко обратилась в местную приемную председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев передал многодетной семье Нестеренко из Почепа компрессорный пылесос.

Ранее в местную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева поступило обращение с просьбой оказать финансовую помощь в покупке бытовой техники для дома.

Мужчина, работающий тренером в футбольной секции, рассказал, что живет в частном доме с тремя детьми: семи, девяти и 15 лет. Старый пылесос вышел из строя, а новый необходим для поддержания чистоты.

Николай Валуев откликнулся на просьбу и приобрел для семьи Нестерко современный пылесос. Технику тренеру он передал лично совместно с главой администрации Почепского района Андреем Москвичевым.