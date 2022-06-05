Брянский депутат Валуев высказался против радикального пацифизма

Российский парламентарий поддержал инициативу Лукашенко о создании аналога народного ополчения из числа охотников.
Депутат Госдумы РФ от Брянской области Николай Валуев высказался против радикального пацифизма. Таким образом он поддержал предложение белорусского президента Александра Лукашенко о создании народного ополчения «при каждом сельском совете», в состав которого могли бы войти охотники.
«В то время, когда на территории России некоторые сообщества людей под лозунг всеобщей любви к природе маргинализируруют отечественное сообщество охотников, в Беларуси к людям с оружием относятся более чем серьезно. В США, кстати, тоже. Я уже публиковал как-то фразу, что если мужчина перестает интересоваться оружием, он начинает интересоваться другими мужчинами», – заявил Валуев.
Он отметил, что «в деле защиты Родины издревле повелось так, что радикальный пацифизм никогда не приводил к положительным результатам»: «В Великую Отечественную войну охотники сыграли немалую роль в разгроме врага. Закручивание гаек в оружейном законодательстве приводит только к оттоку людей из охотничьей сферы. Многие сдают оружие, а молодежь просто не приходит, предпочитая компьютерные стрелялки, которые в свою очередь приводят к обесцениванию жизни, ибо она становится далеким понятием с возможностью восстановления при виртуальном передергивании компьютерного автомата. Эта особенность уже досконально изучена психологами при общении с участниками очередных колумбайнов. На фоне этого мало кому понятен становится тот факт, что в армии тебе оружие дают в руки с 18 лет, а охотничье ружье ты приобретешь только после 21».
«Владение оружием в 99,9% в человеке воспитывает только понимание его опасности и летальности по отношению к жизни и это в Беларуси прекрасно понимают, поэтому относятся к этому слою человеческого общества бережливо. Будем пока надеяться на подобное отношение и в России», – заключил депутат.
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