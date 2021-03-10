Брянскую область назвали высокоустойчивым регионом

Эксперты учли открытие отеля «Мегаполис» и конфликт властей с «Чистой планетой».

Брянская область находится в числе регионов с высокой социально-политической устойчивостью. Таковы результаты исследования фонда «Петербургская политика» за февраль 2021 года.

В рейтинге балансирования глав регионов между получением преференций и уклонением от репрессий в отношениях с федеральным Центром наш регион занял 25-ю строчку.

Из положительных событий, произошедших в регионе в феврале, эксперты назвали утверждение филиалом «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» программы благотворительной помощи на 2021 год; начало работы Академии футбола в Брянске; открытие первого в городе пятизвездочного отеля «Мегаполис» и старт образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера».

В числе негативных событий – критика губернатора Александра Богомаза в адрес регионального оператора «Чистая планета» из-за срыва сроков строительства мусоросортировочных станций и 70-е место по доступности бензина для населения, по данным РИА Рейтинг.