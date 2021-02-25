В Брянском агроуниверситете открыли «Школу фермера»

Жителей области научат азам сельскохозяйственного бизнеса.

Брянская область активно поддержала проект Россельхозбанка «Школа фермера».

Как сообщает областное правительство, наш регион вошел в число 15 топовых участников проекта.

«Для Брянщины как традиционно сильного аграрного региона, важно, чтобы как можно больше людей разбирались в азах сельского бизнеса, создавали новые рабочие места, выпускали продукцию высокого качества», – отметили в облправительстве.

Именно потому «Школа фермера» будет работать на площадке Брянского аграрного университета.