Брянскую область похвалили на совещании в Минздраве

В Москве отметили успехи властей региона в социальной поддержке врачей.
На проходящем сегодня в Минздраве РФ всероссийском совещании похвалили Брянскую область за успехи в социальной поддержке медиков. Регион назвали один из лучщих в стране по этому направлению деятельности.
Обо всем этом сказала в своем выступлении зам министра здравоохранения Татьяна Семенова.
На Брянщине для медработников за последние три года купили 251 квартиру на 399 мдн рубдей, а общий бюджет программы обеспечения медиков жильем составляет 1 млрд рублей. А с 2020 года медики, которые трудоустраиваются в удаленные районы, получают право на подъемные в размере 1,5 млн рублей для врача и 750 тыс. рублей для фельдшера.
В совещании участвуют зам губернатора Брянщины Владимир Оборотов, зам директора регионального департамента здравоохранения Виталий Мосин и директор ТФОМС Виктор Туруло.
05.02.2021 16:16
Смоленскэнерго рассказывает о правилах энергосбережения и электробезопасности в холодное время года
Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» сообщает, что при низких температурах возрастает потребление электроэнергии на обогрев помещений, особенно в части бытовых нужд. Смоленскэнерго информирует о том, что включение электрообогревателей, теплых полов, водоподогревателей не рекомендуется совмещать с включением иных мощных приборов (электроплит, СВЧ-печей, электрочайников, утюгов, пылесосов и т.п.), поскольку повышается риск перегрузки внутриквартирной и внутридомовой электрической сети, увеличивается
05.02.2021 14:00
В Смоленске прошел чемпионат города по шорт-треку
В соревнованиях в Ледовом дворце приняли участие около ста конькобежцев, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Среди мужчин победу одержал мастер спорта Олег Даниленков. У женщин первое место заняла кандидат в мастера спорта Анна Ануфриева. Среди юношей и девушек сильнейшими оказались кандидаты в мастера спорта Никита Сидоренков и Вероника Козырева.
04.02.2021 14:58
Смолянин подозревается в сбыте крупной партии наркотиков
Жителя Смоленска 1988 года рождения обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. По версии следствия, обвиняемый через мессенджера получил информацию о местонахождении тайника с оптовой партией запрещённого вещества. Забрав закладку, он успел сделать несколько тайников с разовыми дозами наркотика на территории Промышленного района города Смоленска,
04.02.2021 12:21
У жителя Смоленска украли телефон в кафе
У жителя Смоленска украли его мобильный телефон, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Мужчина рассказал полицейским, что обнаружил пропажу телефона стоимостью 13 тысяч рублей во время распития спиртных напитков с двумя своими знакомыми в одном из кафе города. Подозреваемым оказался житель Смоленска 1973 года рождения пояснил, что отдыхал в кафе в компании с потерпевшим.
04.02.2021 11:56
800 смолян вакцинировались от коронавируса
В Смоленске продолжается вакцинация населения от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города. К 3 февраля первый компонент вакцины «Спутник V» получили 8506 человек. Почти 800 человек полностью завершили вакцинацию, получив первый и второй компонент вакцины. Вакцинация проходит во всех поликлиниках Смоленска.