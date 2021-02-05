Брянскую область похвалили на совещании в Минздраве

В Москве отметили успехи властей региона в социальной поддержке врачей.

На проходящем сегодня в Минздраве РФ всероссийском совещании похвалили Брянскую область за успехи в социальной поддержке медиков. Регион назвали один из лучщих в стране по этому направлению деятельности.

Обо всем этом сказала в своем выступлении зам министра здравоохранения Татьяна Семенова.

На Брянщине для медработников за последние три года купили 251 квартиру на 399 мдн рубдей, а общий бюджет программы обеспечения медиков жильем составляет 1 млрд рублей. А с 2020 года медики, которые трудоустраиваются в удаленные районы, получают право на подъемные в размере 1,5 млн рублей для врача и 750 тыс. рублей для фельдшера.

В совещании участвуют зам губернатора Брянщины Владимир Оборотов, зам директора регионального департамента здравоохранения Виталий Мосин и директор ТФОМС Виктор Туруло.