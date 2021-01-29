Бывший мэр Клинцов остался в администрации города

Стало известно, что Федор Сушок сразу после отставки занял кресло зама градоначальника.

В пятницу стали известны новые подробности вчерашней отставки теперь уже бывшего мэра Клинцов Федора Сушка.

Согласно информации на сайте мэрии Клинцов, Сушок продолжает работать в администрации города, просто из кресла мэра переместился на пост зама градоначальника. Назначение на новую должность датировано вчерашним днем.

Отставку Сушка с должности мэра города горсовет Клинцов утвердил на днях с формулировкой «по собственному желанию».

В должности мэра Клинцов Сушок проработал с 4 марта 2020 по 27 февраля 2021 года.