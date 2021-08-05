Бывший зам брянского губернатора прорекламировал рекламу вина

Александр Коробко неудачно поддержал стародубского производителя.

На своей страничке в социальной сети бывший замгубернатора Брянской области Александр Коробко показал рекламу бренда, рекламирующего вино.

Если экс-президент Михаил Горбачев зарабатывал рекламой пиццы, то экс-замгубернатора Брянской области ненавязчиво продвигает стародубский бренд с нерусским названием Emandhof. Коробко говорит в своей записи о хлебе, но фоном к фото является англоязычный логотип русского сыра.

«Проект Emandhof заключает в себе благородную и высокую миссию – создание культуры потребления вина и сыра в России», – сообщает на сайте бренда его основательница Наталья Мокроусова.

Получил ли Александр Коробко от Мокроусовой причитающееся за продактплейсмент заботящегося о винопитии россиян бренда вознаграждение, останется тайной. Но, поскольку реклама спиртных напитков запрещена, заплатить за риск – рекламу чиновником бренда, рекламирующего вино, – стоило бы.