Делегация из Донбасса посетила брянский тепличный комбинат «Журиничи»

Гостям предложили попробовать разные сорта овощей.

Делегации Луганской и Донецкой Народных Республик посетили тепличный комбинат «Журиничи».

Министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрия Пронько и министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артёма Крамаренко познакомили с технологией круглогодичного производства овощей.

Гостям из Донбасса рассказали об особенностях и условиях выращивания помидоров и огурцов. А также предложили попробовать разные сорта.

В 2021 году на тепличном комбинате «Журиничи» выросло 4 598,7 тонны овощей.