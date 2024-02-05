Делегация Минстроя посетила брянскую экспозицию на ВДНХ

Делегация Минстроя посетила брянскую экспозицию на выставке «Россия» на ВДНХ выставке «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На Международной выставке-форуме «Россия» прошёл Форум национальных достижений. Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин в рамках пленарной сессии обсудил с коллегами из регионов строительство жилья, формирования комфортной городской среды, модернизацию ЖКХ и общественного транспорта. В мероприятии участвовал замгубернатора Брянской области Николай Симоненко.

После заседания делегация Министерства строительства и ЖКХ России во главе с министром Иреком Файзуллиным посетила экспозицию региона. Они оценили реализацию инфраструктурных и национальных проектов.