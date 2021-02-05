Делегацию Брянщины пригласили на совещание в Минздрав

На совещании в Минздраве с участием брянцев обсуждают перспективы развития системы здравоохранения.
В проходящем сегодня всероссийском совещании в Минздраве по вопросам оеализации нацпроекта «Здравоохранение», модернизации клиник первичного звена, кадровых вопросов системы здравоохранения, территориальных программ ОМС и ряду других тем участвует делегация Брянской области в составе зама губернатора Владимира Оборотова, зама директора департамента здравоохранения Виталия Мосина и директора ТФОМС Виктора Туруло.
В совещании участвуют вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, сотрудники министерства и представители органов управления здравоохранением всех регионов.
На Брянщине на развитие системы здравоохранения в прошлом году выделили 27,7 млрд рублей. Это позволило отремонтировать семь больниц и поликлиник для взрослых, четыре детские поликлиники и 37 ФАПов. В 2020 году в клиники региона пришли работать около 100 молодых врачей. А будущие абитуриенты медицинских вузов готовятся к поступлению в действующем в Брянске предуниверсарии Сеченовского медуниверситета.
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