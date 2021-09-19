«Единая Россия» лидирует по предварительным итогам выборов в Брянской области

Об этом сообщает региональное отделение партии.

По предварительным данным трех дней голосования в Брянской области лидирует партия «Единая Россия» с кандидатами Николем Валуевым и Николаем Алексеенко.

Об этом со ссылкой на результаты экзитполов, которые проводились перед рядом УИКов в течение трех дней голосования, сообщает региональное отделение партии «Единая Россия».

По данным брянских единороссов, список «Единой России» поддержало более 60% брянских избирателей.

Далее располагаются КПРФ и ЛДПР, деля 2-3-е места. «СРЗП» заручилась поддержкой около 6% избирателей, «Новые люди» – более 3%.

В 77-м округе больше 60% голосов, по данным экзитполов, набрал Николай Валуев. 13% – у Константина Павлова от КПРФ.

В 78-м округе лидирует Николай Алексеенко от «ЕР», на втором месте – коммунист Андрей Архицкий и справедливоросс Виталий Минаков.