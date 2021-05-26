Экс-замгубернатора Брянской области Коробко потроллил недоброжелателей

«Не чешите там, где не чешется», – обратился он к ним.

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко передал привет недоброжелателям.

На своей странице в Instagram он опубликовал свое фото. «То выражение лица, когда знаешь о всех будущих шагах своих недоброжелателей. Не чешите там, где не чешется. И тогда все и у вас будет хорошо. А доброжелателей прошу поставить лайк», – подписал снимок Коробко.

Публикацию успели «лайкнуть» более десятка друзей Александра Коробко.

Напомним, бывший брянский чиновник продолжает политическую деятельность в Тамбове. Накануне ряд СМИ сообщили о его официальном представлении в новой должности, однако на сайте Администрации Тамбовской области фамилия Коробко пока не значится.