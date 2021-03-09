Глава Брянска рассказала, что больше всего ценит в людях (ВИДЕО)

Накануне в группе Брянского горсовета во ВКонтакте опубликовали небольшое интервью с главой Брянска Мариной Дбар.

Она, в частности, рассказала, что ценит в людях ум, искренность, порядочность, желание и умение развиваться.

Будучи человеком действия, она ждет от людей не только слов, но и конкретных поступков.

Она также рассказала, что всю жизнь проработала с людьми и ей достаточно пообшаться с человеком пять минут, чтобы понять, кто перед ней.