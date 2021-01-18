Губернатор: Отмена масочного режима на Брянщине не планируется

Решения в отношении коронавирусных ограничений власти Брянской области будут принимать с оглядкой на специалистов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз во время сегодняшнего эфира на федеральном телеканале «Россия-24» сообщил, что об отмене масочного режима в регионе речи пока не идет.

Глава Брянщины пояснил, что массовая вакцинация от коронавируса в области, как и по всей стране, стартовала только сегодня. Поэтому говорить о результатах и принимать какие-либо решения по ограничениям рано.

Губернатор также заверил, что любые решения по коронавирусным ограничениям власти региона и оперштаб по борьбе с распространением коронавируса будут принимать исключительно на основе мнений специалистов.

Ранее медики разъясняли, что вакцинация препаратом «Спутник V» надежно защищает только от тяжелой формы коронавируса, однако вероятность перенесения легкой или средней форм болезни, а главное — способность переносить инфекцию и заражать окружающих после прививок сохраняется. Информация, что вакцинация не отменяет необходимости носить маску в местах скопления людей и соблюдать другие ограничения, содержится и на оборотной стороне сертификата о прививках.