Город32

Идею подарить брянцам дополнительный выходной поддержал президент

2020, 24 декабря 08:31 Политика
Идею подарить брянцам дополнительный выходной поддержал президент
Источник фото

Глава государства рекомендовал объявить 31 декабря нерабочим днем по всей стране.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение лидера фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова объявить 31 декабря 2020 года выходным днем по всей стране. Свою идею Неверов мотивировал тем, что это даст возмодность россиянам, включая брянцев, полноценно подготовиться к празднику и провести последний день уходящего года с семьей. Ведь Новый год считается праздником именно семейным.

Владимир Путин поддержал предложение Неверова. При этом отметил, что принимать решение на федеральном уровне уже нет времени и все, что можно сделать — это рекомендовать объявить 31 декабря выходным губернаторам тех регионов, где этого еще не сделали. А в 30 субъектах РФ такое решение уже принято на региональном уровне. Президент также констатировал, что по факту в этот день большинство россиян работает все равно вполноги.

Надо отметить, что решение властей Брянщины о дополнительном выходом, если оно будет принято, коснется, в первую очередь, бюджетников. Частный бизнес живет по своим правилам и может как предоставить работникам дополнительный выходной безотносительно, является ли этот день таковым в масштабах региона или страны, так и потребовать от сотрудников выйти на работу, даже если это будет выходной. В частности, в Роструде отмечают, что ввести дополнительный выходной в любой день и даже оплатить его работодатели, если у них есть на то добрая воля, вправе посредством принятия соответствующего локального акта или предоставить дополнительный выходной, как оплачиваемый, так и нет, любому работнику по его просьбе в любой день.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил выходным в масштабах всей страны 31 декабря 2021 года. Проект закона об объявлении последнего дня года выходным ранее вносила в Госудуму ЛДПР, но поддержки нижней палаты парламента эта инициатива жириновцев не нашла.

Читайте также
В новогоднюю ночь брянцев ожидает до +4ºC тепла
31 декабря 11:16
В новогоднюю ночь брянцев ожидает до +4ºC тепла
Мэр Брянска в последний рабочий день уходящего года подвел его итоги
30 декабря 17:31
Мэр Брянска в последний рабочий день уходящего года подвел его итоги
Полицейские Брянщины присоединились ко всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
30 декабря 11:59
Полицейские Брянщины присоединились ко всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
В Брянске вандалы украли новогоднюю елку из двора многоэтажки
30 декабря 10:41
В Брянске вандалы украли новогоднюю елку из двора многоэтажки

Новости регионов

01.01.2021 08:44
Неисправная печь привела к пожару в Демидове
Около девяти часов вечера 30 декабря на улице Коммунистической в Демидове произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В девять часов вечера жильцы одного из домов на улице Коммунистической в Демидове увидели, что полыхает крыша соседнего трехквартирного дома и сразу же вызвали пожарных. В считанные минуты прибыли пожарные и обнаружили, что пламенем
31.12.2020 11:33
Смолянам рассказали места, где можно запускать фейерверки в новогоднюю ночь
МЧС России по Смоленской области определило места, где разрешено использование пиротехники. Это специально подготовленные площадки радиусом 50 метров, которые будут оборудованы оградительными лентами и турникетами. Места, где разрешено запускать пиротехнические изделия: город Смоленск: проспект Строителей, район дома № 10; ул. Кутузова, напротив дома № 2г; парк «Реадовка» район пруда. город Десногорск: центр города; 1-ый мкр,
31.12.2020 11:18
Жители Сафонова уехали на новогодние праздники, а их дом сгорел
30 декабря в Сафонове произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители одного из жилых домов на улице Луговой уехали на новогодние праздники, не подозревая что может случиться поздним вечером. В 21.37 жильцы дома напротив увидели, как из дома соседей валит дым. Они бросились на помощь, попутно вызывая пожарных, но дверь была
31.12.2020 07:32
Смолян ожидает плюсовая температура в последний день 2020 года
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала местным жителям о погоде, которая ожидает их в последний день 2020 года. Последний день уходящего года будет облачным. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Ночью и в первой половине дня местами туман, слабый гололед на отдельных участках дорог гололедица. Передвигаясь по скользкой дороге как
30.12.2020 15:19
В Смоленске обчистили подвал многоэтажного дома
Из подвала многоэтажного дома на проспекте Гагарина в Смоленске украли электроинструменты общей стоимостью 75 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В ночное время неизвестный проник в подвал путём открытия навесного замка ключом и похитил различное имущество. Подозреваемым оказался житель другого региона 1988 года рождения. Мужчина работал в Смоленске вахтовым методом и делал
30.12.2020 12:42
«Россети Центр» — об итогах года.
2020-й  стал знаковым для энергетического комплекса в Смоленской области и России в целом. Энергетики отметили круглую дату – 100 лет плану ГОЭЛРО, а 22 декабря — свой профессиональный праздник. На следующий день генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провёл ежегодную пресс-конференцию, посвящённую деятельности компании в 2020 г. Выгода

Актуальные темы

Политика
Брянский губернатор прокомментировал отставку спикера областной Думы
Политика
Губернатор прокомментировал задержание депутата Брянского горсовета Афонина
В мире
Брянец стал очевидцем коррупционной схемы украинской полиции
Общество
Брянский губернатор прокомментировал закрытие погранперехода в Погарском районе
Экономика
Брянск и Овстуг свяжет четырехполосная дорога

Новости партнёров

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» о защите детей в рекламе.
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» о защите детей в рекламе.

Сегодня в рубрике «Колонка УФАС» заместитель руководителя управления-начальник отдела Новикова Наталья Александровна  даст разъяснения об изменениях в Федеральном законе «О рекламе», связанных с принятием Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  о защите детей в рекламе.

В 2020 году «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств Брянщины
В 2020 году «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств Брянщины

С начала 2020 года «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств в частном секторе Брянской области.

ОАО «РЖД» в праздники усилит контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в поездах и на вокзалах
ОАО «РЖД» в праздники усилит контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в поездах и на вокзалах

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров во вторник провел заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Он поручил пассажирскому комплексу организовать особый контроль за противоэпидемическими мероприятиями компании во время новогодних каникул.

Жуковский РЭС – победитель конкурса профсоюза Брянскэнерго
Жуковский РЭС – победитель конкурса профсоюза Брянскэнерго

Первичная профсоюзная организация «Брянскэнерго» (ППО) подвела итоги смотра-конкурса "Лучший РЭС". По итогам работы в 2020 году лучшим признан Жуковский район электрических сетей (РЭС).

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.