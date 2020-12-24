Идею подарить брянцам дополнительный выходной поддержал президент

Глава государства рекомендовал объявить 31 декабря нерабочим днем по всей стране.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение лидера фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова объявить 31 декабря 2020 года выходным днем по всей стране. Свою идею Неверов мотивировал тем, что это даст возмодность россиянам, включая брянцев, полноценно подготовиться к празднику и провести последний день уходящего года с семьей. Ведь Новый год считается праздником именно семейным.

Владимир Путин поддержал предложение Неверова. При этом отметил, что принимать решение на федеральном уровне уже нет времени и все, что можно сделать — это рекомендовать объявить 31 декабря выходным губернаторам тех регионов, где этого еще не сделали. А в 30 субъектах РФ такое решение уже принято на региональном уровне. Президент также констатировал, что по факту в этот день большинство россиян работает все равно вполноги.

Надо отметить, что решение властей Брянщины о дополнительном выходом, если оно будет принято, коснется, в первую очередь, бюджетников. Частный бизнес живет по своим правилам и может как предоставить работникам дополнительный выходной безотносительно, является ли этот день таковым в масштабах региона или страны, так и потребовать от сотрудников выйти на работу, даже если это будет выходной. В частности, в Роструде отмечают, что ввести дополнительный выходной в любой день и даже оплатить его работодатели, если у них есть на то добрая воля, вправе посредством принятия соответствующего локального акта или предоставить дополнительный выходной, как оплачиваемый, так и нет, любому работнику по его просьбе в любой день.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил выходным в масштабах всей страны 31 декабря 2021 года. Проект закона об объявлении последнего дня года выходным ранее вносила в Госудуму ЛДПР, но поддержки нижней палаты парламента эта инициатива жириновцев не нашла.