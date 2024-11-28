Инициативу брянских депутатов утвердил Президент России

Инициативу брянских депутатов поддержали в Госдуме и утвердил Президент России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Президент Российской Федерации подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации». Он был принят Государственной Думой. А с законодательной инициативой выступила Брянская областная Дума.

«Подготовленная брянскими депутатами законодательная инициатива, поддержанная Государственной Думой, позволит усовершенствовать порядок правового регулирования деятельности региональных общественных палат. Стоит отметить, что это уже пятая наша законодательная инициатива, ставшая законом, начиная с 2023 года», — отметил председатель областной Думы Валентин Суббот.