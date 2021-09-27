Ирину Агафонову назначили врио заместителя брянского губернатора

Она курирует вопросы соцзащиты и занятости населения.

Главврача поликлиники № 1 Брянска Ирину Агафонову назначили врио губернатора. Она начала курировать социальную защиту, работу ЗАГС и занятость населения, отказавшись от мандата депутата Госдумы. Агафонова входила в тройку регионального партийного списка «Единой России» вместе с секретарем Брянского отделения партии, губернатором Александром Богoмазом и экспертом ОНФ Николаем Алексeенко. На посту врио замгубернатора она сменила Николая Щеглова.

Ирина Агафонова – выпускница Курского государственного медицинского университета по специальности «лечебное дело». Работала в Брянском кожвендиспансере, в медико-санитарной части областного УМВД, клинико-диагностическом центре.

Также окончила Брянский госуниверситет имени академика Петровского, где получила степень кандидата медицинских наук. С 2010 года была главным врачом 1-й поликлиники.

Депутат Брянской облдумы седьмого созыва. В 2020 году отказалась от мандата в пользу нынешнего председателя облдумы Валентина Суббота.