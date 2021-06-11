Исполнитель шансона Эдуард Амелькин возглавил управление культуры в Брянске (ВИДЕО)

Ранее он руководил ДК Медведева.
Эдуард Амелькин назначен начальником управления культуры Брянской городской администрации. Соответствующую информацию опубликовал сайт мэрии.
На этом посту Эдуард Амелькин сменил Владимира Севченкова, возглавлявшего управление культуры более 30 лет и написавшего заявление по собственному желанию в марте этого года.
Ему предстоит координировать работу учреждений культуры и распределять бюджетные средства среди муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования.
До своего назначения Амелькин возглавлял ДК Медведева в Бежицком районе Брянска. Широкому зрителю он известен в качестве исполнителя шансона. В частности, в творческой копилке нового начальника городского управления культуры – исполнение композиций «Рюмка водки», «Помнишь, девочка», «Я куплю тебе дом» и других.
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