К «денинскому» заму брянского губернатора появились первые претензии

От Николая Симоненко потребовали отремонтировать дорогу в жуковском селе.

Нового врио замгубернатора Брянской области Николая Симоненко попросили отремонтировать дорогу по улице 9-й Пятилетки в селе Крыжино Жуковского района.

«Мы понимаем, что проблем тут очень много, но важнее всего люди! Поэтому мы просим Николая Кирилловича взять на контроль обращение, которое поступило нам на почту! Адрес: Брянская область, Жуковский муниципальный округ, село Крыжино, улица 9-й Пятилетки. Проблема: улица находится в самом центре села, рядом с почтой и сельской администрацией. Дорога по улице в отвратительном состоянии. Жители на свои обращения получают только отписки и обещания, которые не исполняются», – сообщает телеграм-канал «Помощник губернатора 2.0».

С прошлой недели в правительстве Александра Богомаза Симоненко курирует архитектуру, строительство, дорожное хозяйство, ТЭК и ЖКХ, а также тарифы. Ранее он был заместителем губернатора Николая Денина, снятого с должности президентом в связи с утратой доверия и ставшего впоследствии фигурантом уголовного дела.