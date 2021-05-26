Калужский губернатор позавидовал жизни брянцев

Владислав Шапша назвал брянского губернатора активным энтузиастом.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился впечатлениями по итогам визита в Брянскую область. Напомним, калужская делегация прибыла в наш регион во вторник, 25 мая.

«Я завидую жителям Брянщины в том, с каким энтузиазмом и активностью ваш губернатор продвигает социальные проекты, – заявил Владислав Шапша на встрече с журналистами. – Мы все говорим о промышленности, мы понимаем, что промышленность – это то, что пополняет наш бюджет и дает людям работу и доход, но есть еще та часть нашей жизни, которая нас волнует не в меньшей степени, это вопросы здоровья, безопасности, развития активного образа жизни и спорта».

Брянский губернатор Александр Богомаз, в свою очередь, сообщил о том, что тоже завидует калужанам.

«Мы Калужскую область когда проезжаем, тоже завидуем, когда видим, что вдоль дороги строятся современные заводы. Калужская область сегодня является лидером по инвестициям не только в ЦФО, но и в России. Они первые по инвестициям на душу населения, по современным производствам, которые там созданы. Нам тоже есть куда расти совместно! Совместные проекты приносят только пользу!» – отметил он.