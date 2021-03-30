Коммунистка рассказала о нищете, убивающей брянцев

Нина Останина предложила составить единый социальный кодекс.

В Брянском отделении КПРФ выступила российский политический деятель, депутат Госдумы II-V созывов, руководитель аппарата фракции КПРФ Нина Останина.

Под лозунгом «Пора менять власть!» она заявила о том, что Брянская область входит в число регионов, население которых значительно убывает. По ее словам, на сегодняшний день «русские регионы – вымирающие регионы».

И главная причина, отметила Останина, не COVID-19, а бедственное материальное положение людей, заставляющее их брать кредиты на покупку продуктов питания.

По мнению Нины Останиной, все вопросы социальной, семейной, детской политики необходимо вывести на федеральный уровень, забрав их у муниципалитетов и регионов, для того чтобы обеспечить единые социальные стандарты по всей стране.

Также она предложила свести существующие законы в единый социальный кодекс, чтобы людям было проще разобраться со льготами и пособиями.