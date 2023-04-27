Задержание брянского депутата Павлова возродило телеграм-канал «Чужак»

Задержание по подозрению в мошенничестве брянского депутата от КПРФ Константина Павлова возродило телеграм-канал «Чужак». Он был заброшен полтора года.

Автор «Чужака» отметил, что реанимировать канал решил ради «любимого персонажа». Он напомнил, что ещё в 2020 году предрекал коммунисту проблемы с законом.

«Молодой депутат, по незнанию, переоценивает конфиденциальность современных средств связи и не догадывается, что на региональных депутатов неприкосновенность не распространяется», – отмечает «Чужак».

Автор канала добавил, что Павлов «ослеп от жадности и безнаказанности».

«Кто-то сомневался в том, что я давным-давно сказал – он пошел в политику, чтобы воровать, а будучи пойманным за руку кричать: «Репрессии!» – добавил «Чужак».

Он также задаётся вопросом, почему внимание на депутата правоохранители не обратили раньше.

«Если все жертвы костиного коммунистического режима напишут заявления, то поедет он на режим строгий», – уверен «Чужак».

В заключении автор телеграм-канала поздравил брянцев.

«Одним крысёнышем (Или он гельминт? В сортах паразитов не разбираюсь) в ваших краях стало меньше. Жаль, что три года назад это произошло», – заключил «Чужак».