Задержание брянского депутата Павлова возродило телеграм-канал «Чужак»

Задержание по подозрению в мошенничестве брянского депутата от КПРФ Константина Павлова возродило телеграм-канал «Чужак». Он был заброшен полтора года.
Автор «Чужака» отметил, что реанимировать канал решил ради «любимого персонажа». Он напомнил, что ещё в 2020 году предрекал коммунисту проблемы с законом.
«Молодой депутат, по незнанию, переоценивает конфиденциальность современных средств связи и не догадывается, что на региональных депутатов неприкосновенность не распространяется», – отмечает «Чужак».
Автор канала добавил, что Павлов «ослеп от жадности и безнаказанности».
«Кто-то сомневался в том, что я давным-давно сказал – он пошел в политику, чтобы воровать, а будучи пойманным за руку кричать: «Репрессии!» – добавил «Чужак».
Он также задаётся вопросом, почему внимание на депутата правоохранители не обратили раньше.
«Если все жертвы костиного коммунистического режима напишут заявления, то поедет он на режим строгий», – уверен «Чужак».
В заключении автор телеграм-канала поздравил брянцев.
«Одним крысёнышем (Или он гельминт? В сортах паразитов не разбираюсь) в ваших краях стало меньше. Жаль, что три года назад это произошло», – заключил «Чужак».
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