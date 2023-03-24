Брянские депутаты просят правоохранителей проверить публикацию коллеги из КПРФ

Брянские депутаты отправили запрос в правоохранительные органы для проверки публикации их коллеги из КПРФ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

На заседании Брянской областной Думы разгорелся очередной скандал. Предметом стала статья руководителя фракции КПРФ Андрея Архицкого, где он говорил о строительстве фортификационных сооружений на границе. Депутат утверждал об «освоении денег» на этих мероприятиях.

Публикация вызвала у коллег-парламентариев негодование. По словам председателя Валентина Суббота, многие депутаты лично принимали участие в строительстве оборонительной линии и дополнительно вносили собственные средства.

«Подобные статьи вводят в заблуждение жителей региона. Эта информация наносит ущерб репутации области и руководства региона, а также и депутатам Брянской областной Думы», — подчеркнул спикер.

Вице-спикер Сергей Антошин подготовил депутатский запрос в правоохранительные органы. Он просит дать правовую оценку публикации и применить соответствующие меры. Запрос поддержали все, кроме троих представителей фракции КПРФ.