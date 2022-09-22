Брянскому депутату объявили публичное порицание

Депутаты Брянской облдумы объявили коллеге Константину Павлову публичное порицание
На заседании Брянской областной думы парламентарии рассмотрели вопрос о нарушении правил депутатской этики представителем партии КПРФ Константином Павловым. Жалобу на народного избранника написал замгубернатора Брянской области Юрий Филипенко. Об обвинил Павлова в негативных и бездоказательных высказываниях в публичном пространстве о деятельности главы региона и правительства.
Письмо на заседании по депутатской этике и Совета Думы. Законодатели усмотрели нарушение Павловым правил депутатской этики. Коллеги по думе объявили Константину Павлову публичное порицание с сообщением об этом в средствах массовой информации.
«Информация, которая содержалась в выступлениях Константина Леонидовича, совсем не соответствует действительности. В контексте озвученных им материалов есть все признаки манипулирования данными, введения в заблуждение жителей региона. Эта информация, наносит ущерб репутации области, репутации должностных лиц, руководства региона, государственных учреждений», – прокомментировал решение спикер Валентин Суббот.
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