КПРФ оказалась в центре скандала на заседании брянской облдумы

КПРФ оказалась в центре скандала на минувшем заседании Брянской облдумы. Подробности рассказали в группе «Подслушано Клинцы» во ВКонтакте.

Накануне прошло заседание Брянской облдумы. В очередной раз там разразился скандал между КПРФ и остальными партиями.

После принятия законов о поддержке военнослужащих депутат Владимир Пронин обвинил коммунистов в бездействии, вранье и словоблудие. По его словам партия не участвует ни в терробороне, ни в «БАРС».

Депутат облдумы от КПРФ Андрей Архицкий заявил, что партия одной из первых просили защитить брянскую границу.

«Вы ждали, пока вам волшебный пендель преподнесет президент, который увидел, что ситуация тут никем из вас не контролируется. Вот вы похвалились, пришли негодяи (диверсанты ВСУ – прим. автора), захватили несколько сел, погибли люди. Кто виноват в этом? Коммунисты? Я перекладываю эту вину на руководство Брянской области», — сказал депутат.

Депутат Сергей Антошин призвал избавиться от эмоций и перестать переводить стрелки.

«Ровно полтора года назад Архицкий говорил тут, что терроборона есть в Орловской области, а ее не было. Мы не могли сделать ее раньше, это на уровне Министерства обороны и указа президента, если вы не знали», — добавил Антошин.

А Геннадий Селебин призвал провести экспертизу и выяснить, может ли Андрей Архицкий выступать в думе.