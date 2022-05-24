Международный лагерь «Дружба» откроется в Брянском районе в июне

В нём будет участвовать молодёжь Донбасса, республики Беларусь и Брянской области.

Во время празднования фестиваля «Славянского единства» в Брянской области откроется Международный лагерь «Дружба». Об этом рассказал директор регионального департамента внутренней политики Виталий Свинцов.

Лагерь будет работать с 27 по 29 июня на территории Белобережской пустоши Брянского района. В нём будет участвовать молодёжь Донбасса, республики Беларусь и Брянской области. Участники обменяются опытом работы в сфере государственной молодёжной политики, организации творческих лабораторий и площадок, военно-патриотического воспитания, спортивных состязаний и волонтёрства.

Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство» проводится ежегодно с 1969 года на границе Белоруссии, России и Украины.