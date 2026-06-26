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Политика

Молодые парламентарии Брянщины обсудили участие в выборах

2026, 26 июня 09:20
Молодые парламентарии Брянщины обсудили участие в выборах
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Молодые парламентарии Брянщины обсудили участие в выборах. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы. 

 

24 июня в Брянской областной Думе прошло заседание Молодежного парламента региона VIII созыва. Участие в мероприятии приняли вице-спикер регионального парламента Владимир Пронин, председатель комитета облдумы Александр Постоялко, председатель Молодёжного парламента региона Ярослав Сердюк и студенты-первокурсники Брянского государственного инженерно-технологического университета.

Молодые парламентарии обсудили военно-патриотическое воспитание, участие членов в предстоящей выборной кампании 2026 года, форумах, конкурсах, патриотических и волонтёрских акциях, спортивных и экологических мероприятиях.

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