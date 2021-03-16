На Брянщине отметят годовщину присоединения Крыма

В учебных заведениях региона пройдут мастер-классы и уроки по крымскотатарской кухне.

На Брянщине готовятся отпраздновать седьмую годовщину «Крымской весны».

Программа торжеств включает выставки, концерты, виртуальные экскурсии и кулинарные мастер-классы.

В частности, уроки по крымскотатарской кухне для учеников младших классов (6+) пройдут в гимназии №4 Брянска, а в Брянском техникуме питания и торговли — мастер-классы (12+).

А Туристско-информационный ценьр Брянской области подготовил виртальный обзор самых интересных мест Крыма.

Решение о вхожении Крыма и Севастополя в состав РФ было принято 18 марта 2014 года.