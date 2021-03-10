На Брянщине за пять лет отремонтируют 11 стадионов

В этом году спортивные площадки на Брянщине планируется обновить до наступления сезона.

Депутат Госдумы от Брянщины Николай Валуев сегодня рассказал о планах партии «Единая Россия» по ремонту спортивных объектов. По словам Валуева, партия намерена продолжать эту работу, в том числе и на Брянщине.

В ближайшие пять лет в регионе булут отремонтированы 11 стадионов, которые оснастят футбольными полями и беговыми дорожками. Продолжится и ремонт спортзалов сельских школ.

Поддержка физкультуры и спорта, по словам Валуева, востребована, поэтому партия и дальше будут работать в этом направлении.

Спортплощадки на Брянщине в этом году постраются обновить до открытия весенне-летнего сезона. В частности, в 2021 году планируется обновление оборудования на площшалках в Клетнянском, Почепском, Дятьковском, Выгоничском и Унечском районах.

Фото: из архива Н.Валуева.