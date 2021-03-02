На строительстве дворца единоборств в Брянске побывал Николай Валуев

Депутат Госдумы проинспектировал, как идут работы.

Депутат Госдумы от Брянщины Николай Валуев вчера посетил строительство дворца единоборств в Брянске и проинспектировал, как возводится самый крупный в регионе спортивный объект.

– Очень рад, что благодаря нашим общим усилиям и целенаправленной работе в сфере развития спорта, в Брянске появится такой масштабный спортивный объект, открытия которого ждут и на федеральном уровне. Дворец станет новой площадкой для большинства региональных федераций единоборств. Спорт в Брянской области получает выход на новый, более высокий уровень, – написал депутат в соцсети по итогам визита.

Строительство дворца планируется завершить ближайшей осенью. Затем он будет включен в план проведения междунарожных и межрегиональных соревнований. Во дворцпе смогут тренироваться не только единоборцы, но и представители командно-игровых видов спорта.

В этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 12 новых спортивнх объектов, в том числе ледовые арены и спорткомплексы с бассейнами.