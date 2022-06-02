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Наталию Рудакову переназначили на должность начальника Управления Минюста по Брянской области

2022, 02 июня 08:00 Политика
Наталию Рудакову переназначили на должность начальника Управления Минюста по Брянской области
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Приказ подписал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Наталию Рудакову назначили на новый срок полномочий на должность начальника Управления Министерства юстиции РФ по Брянской области.

Соответствующий приказ подписал министр юстиции Константин Чуйченко.

Наталия Рудакова родилась 11 ноября 1978 года. В 2000 году окончила Курский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В системе юстиции работает с 2000 года. Прошла путь от специалиста управления до начальника Управления Министерства юстиции РФ по Брянской области, которое возглавляет с августа 2016 года.

Государственный советник юстиции Российской Федерации III класса. Награждена медалью «За службу» III степени.

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