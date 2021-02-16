«Не дождетесь»: брянский прокурор опроверг слухи о скорой отставке

Александр Войтович завил журналистам, что намерен оставаться в своем кресле минимум до завершения очередного контракта.

На состоявшейся сегодня в Брянске пресс-конференции прокурор Брянской области Александр Войтович заявил, что в отставку не собирается.

Согласно текущему контракту Войтович должен оставаться в своем кресле еще пять лет, и минимум этот срок он планирует отработать до конца.

«Не дождетесь», — ответил прокурор на соответствующий вопрос одного из присутствующих.